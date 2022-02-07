غزة تُسجِّل ارتفاعًا جديداً في إصابات فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 8551 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 4074 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأفادت بتسجيل 400 حالة تعاف جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 221842 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 28346 حالة، وإجمالي المتعافين 191703 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1793 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 191 حالة، من بينها 96 حالات خطيرة وحرجة.

ونيهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:597737 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين