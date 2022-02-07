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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

07 فبراير 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بإن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا "تلمودية" عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول "الهيكل" المزعوم، فيما حاول مستوطن استفزاز المصلين من خلال تصويرهم.

كما استدعت قوات الاحتلال المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خويص الأسبوع الماضي، وسلمتها قرارا بمنعها من دخول المسجد الأقصى حتى الصيف المقبل.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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