مستشار قانوني: اجتماع "المركزي" توغل على القرارين السياسي والقانوني معا

خاص | فلسطين أون لاين:

قال المستشار القانوني، أسامة سعد، إن اجتماع المجلس المركزي الذي عقد أمس برام الله، توغل بشكل مباشر على القرار السياسي والقانوني معا.

وأضاف سعد في تصريحات لـ"فلسطين أون لاين": بل أزيد أن جلسة المركزي توغلت على السلطات الثلاث السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكد أن الاجتماع دون توافق وطني هو توغل وقبل ذلك على منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني والمركزي والفصائل.

ونوه إلى أن رئيس السلطة عباس، قام بذلك (اجتماع المركزي) من أجل استبدال وتغيير وإضافة أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية الوازنة والمؤثرة في الشارع الفلسطيني ودون الرجوع للمواطن الفلسطيني الذي هو بالأساس مصدر السلطات التي يمنحها لمن يشاء ويحجبها عمن يشاء.

وأكد أن عباس لم يلتزم بالميثاق الأساسي لمنظمة التحرير الذي ينص على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني والذي لم يعقد منذ فتره طويلة جدا وعدد أفراده غير معروفين أصلا.

وأبدى رأيه بأن "عباس" يحاول عبر خطوة عقد المركزي فرض سيطرته على منظمة التحرير، وتصدير بعض الشخصيات المنبوذة من الشعب الفلسطيني والمقبولة لدى الاحتلال.