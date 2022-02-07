الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، واعتقلت الشابين محمد عدنان سليم رشيد زيود (20 عاما) وعبد الرحمن رضوان أبو طعيمة (25 عاما)، بعد اقتحام منزلي ذويهما وسط إطلاق قنابل الصوت.

وأوضحت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة واخرجت المواطنين من منازلهم وفتشتها، قبل اعتقال الشابين زيود وأبو طعمة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية البرج جنوب الخليل، واعتقلت المواطن كايد حسين عمايرة من قرية البرج بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.