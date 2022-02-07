مطلوب مندوب تسويق ميداني

إعلان توظيف صادر عن شركة ماتركس للخدمات التسويقية - غزة تعلن فيه عن وظيفة مندوب تسويق ميداني من كلا الجنسن وفقاً لما يلي :

المهام الوظيفية الرئيسية:

• التواصل مع العملاء لعرض وتسويق الخدمات المطروحة.

• التسويق الميداني والتواصل مع الجمهور المستهدف والعملاء الحاليين لتقديم العروض الجديد

• المتابعة المستمرة للمعاملات وعمليات البيع الخاصة بالعملاء

• عرض الخدمات على المشتركين المحتملين وتوضيحها لهم بشكل كامل.

• شرح مميزات الخدمة المعروضة واستعمالاتها وإبراز صفاتها وفوائدها.

• اقناع العميل بالشراء من خلال توضيح كيف تلبي البضائع أو الخدمات احتياجاتهم.

• تسجيل المعلومات الشخصية للعميل بدقة .

• التعامل مع شكاوى العملاء و تقديم الحلول المناسبة لحماية سمعة المؤسسة.

• الخروج عن المعتاد لتلبية نسبة المبيعات المطلوبة وتسهيل عمليات البيع في المستقبل.

• رفع تقرير دوري إلى القائد الميداني لبيان ما تم إنجازه و ما تم تأجيله مع بيان السبب.

المهارات المطلوبة:

• لباقة في التعامل مع الآخرين.

• حسن المظهر ويمتلك لباقة في الحديث.

• القدرة على التعلم والاستيعاب

• مهارات عالية في الاتصال والتفاوض

• القدرة على العرض و الاقناع.

• القدرة على العمل بشكل مستقل مع مراعاة الدقة في العمل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.

• القدرة على العمل ضمن فريق

• القدرة على معرفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتقديم الشرح والوصف بشكل مناسب للعملاء.

• امتلاك مهارات التواصل وتقديم العروض بشكل مميز.

• الاهتمام بالتفاصيل وامتلاك فن الاصغاء والاستماع الجيد.

• القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

• الصبر والقدرة على التعامل مع الرفض من جانب العملاء.

• يفضل من لديه شهادة جامعية او طالب جامعي

المؤهلات :

• الحصول شهادة ثانوية أو درجة البكالوريوس

• الخبرة السابقة في العمل في وظائف المبيعات أو خدمة العملاء.

• يفضل حملة شهادة باحد التخصصات التي لها علاقة ( تسويق - ادارة اعمال )

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة البيانات من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/FDFbyNCmNaVBVTdp7

- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - بالقرب من مجمع الشفاء - عمارة البدرساوي - الطابق الأرضي