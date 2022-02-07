وظيفة شاغرة في المجلس النرويجي للاجئين

إعلان توظيف صادر عن المجلس النرويجي للاجئين يعلن فيه عن وظيفة مسؤول التعليم Education Officer ، حيث تتركز المسؤولية الرئيسية لمسؤول التعليم في المساهمة في الجودة في تنفيذ مشاريع التعليم الخاصة بالمجلس بقطاع غزة .

مهام الوظيفة

- ضمان ما لا يقل عن 80٪ من الوقت المشاركة في الأنشطة الميدانية للمشروع

- المشاركة في تخطيط الفريق ، والاجتماعات المنتظمة ، وأنشطة المراقبة والتقييم بالتنسيق مع المسؤول الفني (بما في ذلك مجموعات التركيز ، والتقييم المسبق ، والتقييم اللاحق ، والبحوث والتقييمات التي تتم خلال العام ، وما إلى ذلك)

- بناءً على نتائج تقييم الاحتياجات ، اعمل عن كثب مع إدارة المدرسة ، وأعضاء هيئة التدريس وغير المدرسين على تصميم وتخطيط وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشروع

- تنفيذ ومتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع في المدارس المعينة بشكل وثيق مع إدارة المدرسة والمشرفين / كبار المدربين

- مراقبة أداء المعلمين / المستشارين لضمان تنفيذ أنشطة المشروع وفقًا لمعايير الجودة وتقديم ملاحظات منظمة بما يتماشى مع خطة التدريب القائمة على الثغرات المحددة

- ضمان الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات المشروع للمدارس المعينة (إدخال بيانات KoBO ، والأهداف ، والتقييمات ، والمستفيدين ، والصور ، وردود فعل المستفيدين ، وما إلى ذلك)

- إعداد ومراجعة وتطوير مواد / حزم تدريب أعضاء هيئة التدريس / غير المدرسين بناءً على الاحتياجات / الثغرات التي تم تحديدها وقيادة / تسهيل الدورات التدريبية / ورش العمل المطلوبة للمدرسين وغير المدرسين في المدارس المستهدفة ، بالتعاون مع إدارة المدارس

- تنفيذ جلسات توعية لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس في المدارس المخصصة

- وضع خطط عمل فردية لتلبية احتياجات المجموعات المستهدفة لمشاركتها مع أجهزة الكمبيوتر

- التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأنشطة المعتمدة والتأكد من تنفيذها وفقًا للخطة المتفق عليها

- متابعة أداء حضور المستشارين المعارين والتزامهم في المدارس المعينة ، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم

- تقديم إرشادات الرعاية الذاتية لموظفي المدرسة وأولياء الأمور والشركاء المحليين

- إعداد طلب الشراء وفقًا لخطة الأنشطة المعتمدة والميزانية والمشتريات والطلبات من جهاز الكمبيوتر.

- القيام بأية مهمة أخرى معقولة تكلف بها الإدارة

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في التربية ( لغة عربية، تربية إسلامية، لغة انجليزية، اجتماعيات، جغرافيا، تاريخ، رياضيات، فيزياء، علوم عامة، كيمياء، أحياء، تربية فنية، تربية رياضية، تعليم أساسي ، تربية تكنولوجية، حاسوب وتكنولوجيا معلومات)

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التعليم في حالات الطوارئ والبرامج النفسية التربوية و / أو الاجتماعية العاطفية

- خبرة في التقنيات التربوية التربوية وتقنيات بناء القدرات التربوية والنفسية

- خبرة في الأساليب التشاركية لمساعدة وتطوير البرمجة

- إتقان اللغة العربية كتابةً ولفظياً

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً ولفظياً

- خبرة في العمل على مستوى مسؤول المشروع في سياق إنساني / تعافي

- خبرة سابقة من العمل في سياقات معقدة ومتقلبة

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب عبر موقع المجلس المجلس النرويجي للاجئين وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يُنصح باستخدام الحاسوب عند التسجيل وليس الجوال لتجنب أي أخطاء ممكن أن تحدث .

- للمساعدة في عملية التسجيل يمكنكم مشاهدة فيديو شرح بذلك من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/XAaUPeqneEI

- مدة العقد: 12 شهر

- ساعات العمل: 40 ساعة في الأسبوع من الأحد إلى الخميس (5 أيام في الأسبوع)

- مركز العمل: غزة (مفتوح لسكان قطاع غزة فقط).

- المجلس النرويجي للاجئين هو صاحب فرص عمل متكافئ ويهدف إلى وجود تنوع في الموظفين من حيث العمر والجنس والعرق والجنسية والقدرة البدنية.

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 12/2/2022