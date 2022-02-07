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مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف

07 فبراير 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صار عن شركة ماتركس للخدمات التسويقية تعلن فيه عن حاجتها لموظفة مبيعات عبر الهاتف وذلك وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: موظفة مبيعات عبر الهاتف ( Telesale )

- ملخص الوظيفة:   عرض وبيع خدمات للمشتركين المحتملين عبر الهاتف، من خلال اعطاءهم معلومات كاملة عن الشركة والخدمات المقدمة، وتلبية احتياجتهم والتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة.

- المهام الوظيفية الرئيسية:

• التواصل مع العملاء لعرض وتسويق الخدمات المطروحة.

• إجراء المكالمات الهاتفية مع الجمهور المستهدف والعملاء الحاليين لتقديم العروض الجديد

• عرض الخدمات على المشتركين المحتملين وتوضيحها لهم بشكل كامل.

• شرح مميزات الخدمة المعروضة واستعمالاتها وإبراز صفاتها وفوائدها.

• اقناع العميل بالشراء من خلال توضيح كيف تلبي البضائع أو الخدمات احتياجاتهم.

• تسجيل المعلومات الشخصية للعميل بدقة .

• التعامل مع شكاوى العملاء و تقديم الحلول المناسبة لحماية سمعة المؤسسة.

• الخروج عن المعتاد لتلبية نسبة المبيعات المطلوبة وتسهيل عمليات البيع في المستقبل.

• الاحتفاظ بسجلات المكالمات وعمليات البيع وتسجيل المعلومات المفيدة بخصوص كل عميل.

• رفع تقرير دوري إلى مدير التسويق والمبيعات لبيان ما تم إنجازه و ما تم تأجيله مع بيان السبب.

المهارات المطلوبة:

• القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

• لباقة في التعامل مع الآخرين.

• القدرة على التعلم والاستيعاب

• مهارات عالية في الاتصال والتفاوض

• القدرة على العرض و الاقناع.

• القدرة على العمل بشكل مستقل مع مراعاة الدقة في العمل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.

• القدرة على العمل ضمن فريق

• القدرة على معرفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتقديم الشرح والوصف بشكل مناسب للعملاء.

• امتلاك مهارات التواصل وتقديم العروض بشكل مميز.

• الاهتمام بالتفاصيل وامتلاك فن الاصغاء والاستماع الجيد.

• الصبر والقدرة على التعامل مع الرفض من جانب العملاء.

• اجادة استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس MS Office.

المؤهلات :

• الحصول شهادة ثانوية أو درجة البكالوريوس

• الخبرة السابقة في العمل في وظائف المبيعات أو خدمة العملاء.

• يفضل حملة شهادة باحد التخصصات التي لها علاقة ( تسويق - ادارة اعمال )

طريقة التسجيل 

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة  من خلال تعبئة البيانات عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/dsLACHepHfyUc6xPA

- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - بالقرب من مجمع الشفاء - عمارة البدرساوي - الطابق الأرضي 

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