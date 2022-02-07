مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف

إعلان توظيف صار عن شركة ماتركس للخدمات التسويقية تعلن فيه عن حاجتها لموظفة مبيعات عبر الهاتف وذلك وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي: موظفة مبيعات عبر الهاتف ( Telesale )
- ملخص الوظيفة: عرض وبيع خدمات للمشتركين المحتملين عبر الهاتف، من خلال اعطاءهم معلومات كاملة عن الشركة والخدمات المقدمة، وتلبية احتياجتهم والتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة.
- المهام الوظيفية الرئيسية:
• التواصل مع العملاء لعرض وتسويق الخدمات المطروحة.
• إجراء المكالمات الهاتفية مع الجمهور المستهدف والعملاء الحاليين لتقديم العروض الجديد
• عرض الخدمات على المشتركين المحتملين وتوضيحها لهم بشكل كامل.
• شرح مميزات الخدمة المعروضة واستعمالاتها وإبراز صفاتها وفوائدها.
• اقناع العميل بالشراء من خلال توضيح كيف تلبي البضائع أو الخدمات احتياجاتهم.
• تسجيل المعلومات الشخصية للعميل بدقة .
• التعامل مع شكاوى العملاء و تقديم الحلول المناسبة لحماية سمعة المؤسسة.
• الخروج عن المعتاد لتلبية نسبة المبيعات المطلوبة وتسهيل عمليات البيع في المستقبل.
• الاحتفاظ بسجلات المكالمات وعمليات البيع وتسجيل المعلومات المفيدة بخصوص كل عميل.
• رفع تقرير دوري إلى مدير التسويق والمبيعات لبيان ما تم إنجازه و ما تم تأجيله مع بيان السبب.
المهارات المطلوبة:
• القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.
• لباقة في التعامل مع الآخرين.
• القدرة على التعلم والاستيعاب
• مهارات عالية في الاتصال والتفاوض
• القدرة على العرض و الاقناع.
• القدرة على العمل بشكل مستقل مع مراعاة الدقة في العمل.
• القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.
• القدرة على العمل ضمن فريق
• القدرة على معرفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتقديم الشرح والوصف بشكل مناسب للعملاء.
• امتلاك مهارات التواصل وتقديم العروض بشكل مميز.
• الاهتمام بالتفاصيل وامتلاك فن الاصغاء والاستماع الجيد.
• الصبر والقدرة على التعامل مع الرفض من جانب العملاء.
• اجادة استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس MS Office.
المؤهلات :
• الحصول شهادة ثانوية أو درجة البكالوريوس
• الخبرة السابقة في العمل في وظائف المبيعات أو خدمة العملاء.
• يفضل حملة شهادة باحد التخصصات التي لها علاقة ( تسويق - ادارة اعمال )
طريقة التسجيل
- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة البيانات عبر الرابط التالي :
https://forms.gle/dsLACHepHfyUc6xPA
- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - بالقرب من مجمع الشفاء - عمارة البدرساوي - الطابق الأرضي