إصابات لطفلين ومسن خلال إطلاق نار بين مسلحين في الخليل

أصيب مساء اليوم الأحد ثلاثة مواطنين نتيجة تبادل لإطلاق نار بين مسلحين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نتيجة حالة الفلتان الأمني في المدينة.

وتسبب الرصاص المتطاير بإصابة ثلاثة مواطنين بجراح، اثنين منهم إصابتهم بين متوسطة إلى خطرة والأخير ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وذكرت مصادر طبية، بأن طفلا 11 عاما قد تم إدخاله الى مستشفى في الخليل جراء اصابته برصاصة في الصدر وقريبة من القلب، حيث تم إدخاله إلى قسم العمليات، كما أصيب مواطن 51 عاما برصاصة في الرأس وأصيبت طفلة برصاصة في القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين