"أحباء غزة ماليزيا" تمنح جامعة الأزهر ربع مليون دولار

وقعت مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، مع جامعة الأزهر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع لتطوير كليات بالجامعة بنحو ربع مليون دولار.

ووقع المذكرة مدير "أحباء غزة ماليزيا" محمد نادر النوري قمر الزمان، ، ورئيس الجامعة د. عمر ميلاد، بحضور عدد من عمداء الكليات المستفيدة من المشاريع، في مقر الجامعة بمدينة غزة.

وتهدف المشاريع المقترحة إلى تعزيز البيئة التعليمية لطلبة الجامعة، وتقليص الفجوة بين الشقين العملي والنظري، إضافة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وكان رئيس الجامعة، قدم لقمر الزمان مقترحاً لتمويل 5 مشاريع تستفيد منها كليات: طب الأسنان، والطب البشري، والزراعة، والطب البيطري، والعلوم التطبيقية، ومشروع خاص بتحرير الشهادات الجامعية لخريجي الجامعة المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021.

وقال قمر الزمان، إن الجامعة تسعى لأداء دور خدماتي عبر الدمج بين التدريس النظري والتطبيق العملي بما يخدم كلا من الطالب والمواطن، دون مقابل.

بدوره أشاد رئيس الجامعة، بسرعة استجابة ودعم "أحباء غزة ماليزيا للمشاريع"، مثمنا الجهود الماليزية لدعم الشعب الفلسطيني والاهتمام بالبيئة التعليمية لرفد سوق العمل بكفاءات مهنية.

المصدر / فلسطين أون لاين