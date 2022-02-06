فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أحباء غزة ماليزيا" تقدم ربع مليون دولار لجامعة الأزهر

وقفة جماهيرية حاشدة في غزة رفضاً لانعقاد جلسة المركزي

"فتح الانتفاضة": عقد المركزي "انقلاب على الاتفاقيات ومخرجات الاجماع الوطني"

البطش: انعقاد المركزي سيكرس حالة الانقسام ويزيد معاناة شعبنا

وقفة وسط رام الله احتجاجاً على انعقاد المركزي

الشيخ رائد صلاح يصلي في الأقصى لأول مرة منذ 15 عاما

بعد مشاركته في افتتاحية المركزي.. غطاشة تستقيل من هيئات حزب الشعب

حماس ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق منح الاحتلال صفة "مراقب"

الشيوخي: لن نسكت على رفع السلع في الضفة

الأسرى يصعدون خطواتهم رداً على الانتهاكات الأخيرة

"أحباء غزة ماليزيا" تقدم ربع مليون دولار لجامعة الأزهر

06 فبراير 2022 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
...
خلال توقيع مذكرة التفاهم

وقعت مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، مع جامعة الأزهر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع لتطوير كليات بالجامعة بنحو ربع مليون دولار.

ووقع المذكرة مدير "أحباء غزة ماليزيا" محمد نادر النوري قمر الزمان، ، ورئيس الجامعة د. عمر ميلاد، بحضور عدد من عمداء الكليات المستفيدة من المشاريع، في مقر الجامعة بمدينة غزة.

وتهدف المشاريع المقترحة إلى تعزيز البيئة التعليمية لطلبة الجامعة، وتقليص الفجوة بين الشقين العملي والنظري، إضافة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وكان رئيس الجامعة، قدم لقمر الزمان مقترحاً لتمويل 5 مشاريع تستفيد منها كليات: طب الأسنان، والطب البشري، والزراعة، والطب البيطري، والعلوم التطبيقية، ومشروع خاص بتحرير الشهادات الجامعية لخريجي الجامعة المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021.

وقال قمر الزمان، إن الجامعة تسعى لأداء دور خدماتي عبر الدمج بين التدريس النظري والتطبيق العملي بما يخدم كلا من الطالب والمواطن، دون مقابل.

بدوره أشاد رئيس الجامعة، بسرعة استجابة ودعم "أحباء غزة ماليزيا للمشاريع"، مثمنا الجهود الماليزية لدعم الشعب الفلسطيني والاهتمام بالبيئة التعليمية لرفد سوق العمل بكفاءات مهنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #جامعة الأزهر #ماليزيا #أحباء ماليزيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة