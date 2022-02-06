"فتح الانتفاضة": عقد المركزي "انقلاب على الاتفاقيات ومخرجات الاجماع الوطني"

عدت حركة "فتح الانتفاضة"، عقد جلسة المجلس المركزي، مساء اليوم في مدينة رام الله، انقلاب على التوافقات والاتفاقيات ومخرجات الاجماع الوطني وتعزيز لحالة الانقسام الفلسطين".

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إننا ننظر بخطورة بالغة، لعقد جلسة المجلس المركزي دون توافق، ونرى "في إصرار القيادة المتنفذة في فتح على عقده إمعانا في سياسة التفرد والاقصاء والهيمنة والتلاعب واختطاف المؤسسات الوطنية".

وأكدت أن محمود عباس يريد من خلال جلسة المركزي "تعزيز أذرعه في المؤسسات الوطنية تحضيرا للمرحلة القادمة وتهيئة لخلافته، وخاصة أن هدف الجلسة هو إضفاء الشرعية على قرارات مركزية فتح بتعيين حسين الشيخ في اللجنة التنفيذية وروحي فتوح في رئاسة المجلس الوطني".

وبينت أن مخرجات المجلس المركزي "تم تجهيزها مسبقا"، وهي بذلك "لا تمثل شعبنا، وهي غير شرعية أو ملزمة لشعبنا ولن نعترف بها".

ودعت الفصائل لمقاطعة الجلسة ولرفع ونزع الشرعية عن عباس وفريق أوسلو والضغط لإصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات وتنفيذ مخرجات المجالس السابقة احتراما لذاتها ولشعبنا وتضحياته.

المصدر / فلسطين أون لاين