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البطش: انعقاد المركزي سيكرس حالة الانقسام ويزيد معاناة شعبنا

06 فبراير 2022 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، اليوم الاحد، أن انعقاد جلسة المجلس المركزي في رام الله، سيكون له نتائج سلبية، ويكرس من حالة الانقسام الفلسطيني ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في الساحات كافة، في ظل غياب دور المجلس الوطني.

وقال البطش في موجة مشتركة بين الإذاعات والقنوات المحلية، لتسليط الضوء على تداعيات انعقاد المجلس المركزي: إن "انعقاد المجلس المركزي هو التفاف على الاتفاقيات والحوارات الوطنية السابقة، بالإضافة إلى أنه يكرس حالة الانقسام ويعزز من المناكفة الوطنية".

وأضاف أن رسالة الحركة "للمجتمعين في المجلس المركزي أنهم يخطئون الطريق ويعززون الانقسام الفلسطيني"، موضحًا أن "هناك إجماع فلسطيني على رفض انعقاد المجلس المركزي".

وبيّن البطش، أن هدف انعقاد المجلس المركزي هو "الوصول إلى مكتسبات حزبية لبعض المتنفذين في حركة فتح"، مشيرًا إلى أنه يُراد لمنظمة التحرير أن "تكون بيد فريق معين من خلال تمرير أجندة صهيونية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الجهاد الإسلامي #خالد البطش #المجلس المركزي

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