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بعد مشاركته في افتتاحية المركزي.. غطاشة تستقيل من هيئات حزب الشعب

06 فبراير 2022 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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أعلنت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب عفاف غطاشة، استقالتها من جميع الهيئات القيادية للحزب، على خلفية قرار الحزب المشاركة في افتتاحية المجلس المركزي التي ستنطلق في مدينة رام الله،  مساء اليوم.

وقالت غطاشة، في تصريح نشرته مساء اليوم، على حسابها في "الفيس بوك"، إنها باتت غير قادرة على الدفاع عن أنصاف مواقف اتخذها الحزب في محاولة بائسة للموازنة بين مصالح بعض المتنفذين ومبادئ الحزب الأصيلة.

وأوضحت غطاشة في أنها التزمت منذ التحاقها بالحزب بقرارات الأغلبية التي اتخذتها قيادته بصرف النظر عن اتفاقها معها أو معارضتها لها حفاظا على وحدة الحزب.

وتابعت "وعليه فإنني لا أجد لي مكانا في الهيئات القيادية التي اتخذت القرار، واتخذت قراري بالاستقالة بكل ما تحمله من ألم وحزن لتاريخي الطويل في الحزب".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#المجلس المركزي #حزب الشعب

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