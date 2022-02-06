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الأسرى يصعدون خطواتهم رداً على الانتهاكات الأخيرة

06 فبراير 2022 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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باشر الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، خطوات نضالية تصعيدية ردا على الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

وأوضحت جمعية "واعد" للأسرى، في بيان مساء اليوم، أن الخطوات تشمل إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام وعدم الامتثال للعدد، وصولا للإعلان عن حل كافة الهيئات التنظيمية في جميع قلاع الأسر.

وأشارت "واعد"، إلى أن الحركة الأسيرة على وشك إعلان النفير العام، ردا على تقليص وقت الفورة وسياسة الإهمال الطبي والتضييق على الحياة المعيشية للأسرى داخل السجون.

وأكدت أن الحركة الأسيرة قررت بشكل موحد أنها لن تمرر مخططات الاحتلال للنيل منهم وأنها جاهزة لكل الخيارات في حال تمادى الاحتلال بسياساته العدوانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأسرى #سجون الاحتلال #خطوات نضالية

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