وقفة وسط رام الله احتجاجاً على انعقاد المركزي

شارك العشرات عصر اليوم، في وقفة وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على عقد جلس المجلس المركزي دون توافق وطني.

وأكّد المشاركون في الوقفة رفضهم لانعقاد المجلس بصورته الحالية، مُطالبين بإجراء انتخابات للمجلس الوطني.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإجراء انتخابات المجلس الوطني، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المعتصمون في بيان صدر عنهم، أن اجتماع المركزي دون حوار وطني يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

ويرى البيان "أن توجّه المركزي لانتخاب محمود عباس رئيسًا لفلسطين وتكريسه رئيسًا للمنظمة هو إلغاء للانتخابات وتعزيز لسلطة الفرد".

وشددوا على رفضهم النتائج المترتبة على انعقاد جلسة المركزي باعتبارها لا تمثّل الإرادة الشعبي.

وستنطلق أعمال جلس المركزي، وسط مقاطعة كبيرة لها، من القوى السياسية، خصوصاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، والجبهة الشعبيّة -القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، والعديد من الشخصيات الوطنية والمستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين