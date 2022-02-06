الشيوخي: لن نسكت على رفع السلع في الضفة

الخليل-غزة/ صفاء عاشور:

أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، أنهم لن يسكتوا على رفع سعر السلع في محافظات الضفة الغربية، معتبراً "المستهلك خط أحمر لن نقبل المساس به".

وأوضح الشيوخي لـ"فلسطين أون لاين"، أن جميعة حماية المستهلك تعمل على بقاء الأسعار ثابتة كما هي في السابق دون أي تغيير.

وبين أن المسيرة الحاشدة في الخليل اليوم، عبرت بقوة عن رفض غلاء المعيشة، وتمسك المتظاهرون بضرورة الحفاظ الأسعار دون زيادة.

وطالب الشيوخي حكومة رام الله بتعزيز صمود المواطنين بعدم رفع الأسعار وخفض الضرائب قدر المستطاع، وعدم التغول على المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

وأكد أن جمعيته تعمل على حل المشاكل مع مختلف الأطراف المعنية، ومنها نقابة تجار المواد الغذائية؛ لافتاً إلى توصلهم لاتفاق مع النقابة لعدم تغيير الأسعار والالتزام بتحديد سقف سعري لهذه السلع كما هو محدد من وزارة الاقتصاد.

وقال الشيوخي، إنهم ينتظرون رد حكومة رام الله على هذا الاتفاق، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بأي تغول على المواطنين عبر رفع أسعار السلع أو الخدمات التي تقدم لهم.

وكانت وزارة المالية في رام الله رفعت نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى موجة من الغلاء في الأسعار يرفضها المواطنون رفضا تاماً.