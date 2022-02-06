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الشعبيّة ترحّب بقرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح الاحتلال "صفة مراقب"

06 فبراير 2022 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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رحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بقرار قمة الاتحاد الأفريقي باديس أبابا الذي رفض منح صفة مراقب لدولة الاحتلال، مؤكدةً أنّ هذا القرار جاء نتاج الجهود العالية والمقدّرة من الجبهة وعموم الشعب الفلسطيني التي بُذلت من الأشقاء والأخوة في الدول الأفريقية المساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني.

ودعت الشعبيّة في بيانٍ صحفي، إلى تمتين العلاقات العربيّة والإسلاميّة المدعومة من أحرار العالم والاستمرار في تعقّب ومطاردة مساعي الاحتلال لاختراق أمتنا.

وأشارت إلى أنّ "المعركة في الاتحاد الأفريقي لا زالت في أوجها وتحتاج إلى جهودٍ مضاعفة وصولاً لطرد الكيان من الاتحاد نهائيًا".

وأكَّدت الجبهة أنّ "هذا القرار يوفّر لشعبنا المزيد من الدعم في نضاله العادل ضد الاحتلال، مستندًا في ذلك إلى المواقف الواضحة والجريئة التي تتخذها الدول المساندة لحقوق شعبنا في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني العنصري".

تلجرام
#إسرائيل #الجبهة الشعبية #القمة الإفريقية

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