حكومة الاحتلال تقر قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية

أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال ايليت شاكيد، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

وأضافت، أن القانون سيطرح للتصويت عليه في (الكنيست) يوم الأربعاء المقبل.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت شاكيد بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

المصدر / وكالات