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حماس ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق منح دولة الاحتلال "صفة مراقب"

06 فبراير 2022 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح دولة الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب داخل المنظمة.

ودعت حماس في بيان صحفي، اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وكانت قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، قررت اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تعليق منح دولة الاحتلال صفة مراقب في الاتحاد، وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الموضوع في وقت لاحق.

وثمّنت حماس مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب"، وهو ما يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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