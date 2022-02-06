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قادة إفريقيا يرفضون منح (إسرائيل) صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

06 فبراير 2022 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
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قررت قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا "تعليق منح (إسرائيل) صفة مراقب في الاتحاد، وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الموضوع في وقت لاحق".

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، إن "رؤساء الدول والحكومات صادقوا بالإجماع في اليوم الثاني من فعاليات القمة الـ35 على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس المفوضية محمد موسى والمتعلق بمنح صفة مراقب لـ(إسرائيل) في الاتحاد الإفريقي".

وأوضح البيان أن القمة اتفقت على تشكيل لجنة تضم رؤساء سبع دول وهي (السنغال والجزائر وجنوب إفريقيا ورواندا والنيجر والكاميرون والكونغو الديمقراطية).

وكانت سبع دول عربية اعضاء في الاتحاد الإفريقي، قدمت في آب/ اغسطس الماضي مذكرة اعتراض على منح (إسرائيل) صفة مراقب، مؤكدة ان خطوة كهذه يجب ان تتخذ في قمة لقادة الدول الأعضاء وليس بقرار منفرد من رئيس المفوضية.

وطلبت مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي ادراج مناقشة منح (إسرائيل) هذه الصفة في جدول اعمال القمة الحالية.

المصدر / وكالات
تلجرام
#الجزائر #أثيوبيا #الاتحاد الإفريقي #عضوية إسرائيل

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