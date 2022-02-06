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"علماء فلسطين" و"النور الخيرية" تنظمان مخيما شتويا دعويا

06 فبراير 2022 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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نظَّمت رابطة علماء فلسطين وجمعية النُّور الخيرية المخيم الشتوي الدعوي لطالبات المرحلة الجامعية لبنات الشهداء بعنوان: "ريحانة الجنة"، وذلك اليوم الأحد 6 فبراير 2022م  قاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

ويستمر المخيم الذي يضم 40 مشاركة، لمدة يومين، يشتمل على محاضرات دينية توعوية خاصة بفئة طالبات المرحلة الجامعية.

ونُظم اليوم محاضرة لفضيلة د. محمد سالم رئيس دائرة الوعظ والإرشاد برابطة علماء فلسطين بعنوان: مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، استعرض خلالها العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على وجوب التزام المرأة المسلمة باللباس الشرعي، وذكر ضوابط لباس المرأة الشرعي.

كما تم تنظيم محاضرة أخرى لفضيلة د. محمد علوش نائب رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين بعنوان: مسائل فقهية متعلقة بالمرأة المسلمة، أشار فيها لمجموعة من المسائل التي تستفسر عنها النساء بشكل خاص، كما نوّه إلى ضرورة وأهمية تعلُّم العلوم الشرعية لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

وسيتمُّ غدا الاثنين استكمال المخيم الشتوي الدعوي بمحاضرة عن أخلاقيات المرأة المسلمة والتأسِّي بالصحابيات رضي الله عنهنّ لفضيلة د. زكريا زين الدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #علماء فلسطين #مخيم

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