بحر يشيد بالموقف الرافض لمنح الاحتلال صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي

أشاد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، موقف قادة الدول الإفريقية الرافض منح الاحتلال صفة مراقب، وإقرار تعليق ذلك على طريق طرده نهائياً من الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وطالب بحر وفقا لتصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مواصلة دورها التاريخي في دعم ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لعزل الاحتلال العنصري وملاحقته في مختلف المحافل الدولية.

وثمن مواقف الدول الافريقية الشقيقة الضاغطة في اتجاه التصويت على إزالة الاحتلال من الاتحاد بما ينسجم مع ميثاق ومبادئ الاتحاد الافريقي.

المصدر / فلسطين أون لاين