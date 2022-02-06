نواب إماراتيون يزورون "الكنيست" لأول مرة غدا الإثنين

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن بدء وفد نيابي إماراتي زيارة للبرلمان الإسرائيلي "كنيست" غداً الإثنين.

وقال موقع "مفزاك لايف" العبري، إن "هذه أول مرة يقوم فيها وفد من نواب الإمارات بزيارة للبرلمان الإسرائيلي".

وأوضح أن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في برلمان الإمارات، علي النعيمي، سيترأس الوفد.

وأشار الموقع إلى أن وفد البرلمان الإماراتي، سيلتقي رئيس "الكنيست" في القدس المحتلة، كما سيلتقي مع رئيس "لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست"، وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية، ورؤساء لوبي "اتفاق أبراهام".

ونقل عن رئيس "الكنيست" ميكي ليفي قوله: "سنرحب بإخواننا بني إبراهيم بأذرع مفتوحة، وهذه الزيارة إلى المدينة المقدسة لليهودية والإسلام، تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين، ودليل مقنع على أنه يمكننا العيش بسلام في الشرق الأوسط" وفق زعمه.

وأضاف: "آمل بصدق أن تكون هذه الزيارة، أول بذرة للتعاون المثمر بين برلماناتنا، والتي ستمهّد لتوسيع اتفاقيات إبراهام إلى دول أخرى، وكذلك التعاون البرلماني الدولي مع الدول الأخرى".

وفي الأسبوع الماضي؛ قام رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بزيارة الإمارات، والتقى خلالها ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.

ووقّعت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في العام 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، عُرفت باسم "اتفاقيات أبراهام".

وفي أعقاب ذلك؛ وقعت الإمارات عشرات مذكرات التعاون مع الاحتلال، منذ أن أصبحت أول دولة عربية تطبّع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في القرن الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين