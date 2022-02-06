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مطلوب مصمم للعمل في مطبعة بغزة

06 فبراير 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مطبعة أمواج بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمصمم للعمل فوراً .

شروط التسجيل: 

- يجيد العمل على برامج التصميم المختلفة (Photoshop - CorelDraw - Adobe Ai)

- خبرة في تصدير الأعمال الفنية للطباعة.

- لديه حس فني قابل للتطور.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل والالتزام بالمواعيد.

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

- حسن المظهر والسلوك.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين بالالتحاق في الوظيفة، الحضور شخصياً لمقر المطبعة

- غزة - شارع عمر المختار ، شارع مصنع السمنة  أو الاتصال على جوال: 0599344339

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