مطلوب مصمم للعمل في مطبعة بغزة

إعلان توظيف صادر عن مطبعة أمواج بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمصمم للعمل فوراً .
شروط التسجيل:
- يجيد العمل على برامج التصميم المختلفة (Photoshop - CorelDraw - Adobe Ai)
- خبرة في تصدير الأعمال الفنية للطباعة.
- لديه حس فني قابل للتطور.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل والالتزام بالمواعيد.
- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.
- حسن المظهر والسلوك.
طريقة التسجيل:
- على الراغبين بالالتحاق في الوظيفة، الحضور شخصياً لمقر المطبعة
- غزة - شارع عمر المختار ، شارع مصنع السمنة أو الاتصال على جوال: 0599344339