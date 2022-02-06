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دعوات لإضراب شامل في الخليل احتجاجاً على رفع الأسعار

06 فبراير 2022 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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أعلن "حراكيون ضد ارتفاع الأسعار" عن إضراب شامل، غداً الأحد، يشمل كافة أرجاء محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الدعوة للإضراب ستشمل المحال التجارية والمركبات العمومية وسائقي الشاحنات، رفضاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وينظم القائمون على الحراك مسيرة على دوار ابن رشد وسط الخليل، بمشاركة رئيس البلدية تيسير أبو اسنينة، وبموافقة المحافظة.

ودعا الحراك في مخيم العروب شمال الخليل، للإضراب التجاري الشامل في أرجاء المخيم، احتجاجاً على غلاء الأسعار

وتنامى الغضب في الضفة الغربية على رفع وزارة المالية في رام الله، نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية، الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء الفاحش، والتي يرون أنها تهدد استقرار حياتهم.

وأدى القرار إلى رفع التجار والشركات الأسعار دون رقابة ومتابعة حقيقية، في وقت ألزمت فيه حكومة الاحتلال شركاتها وتجارها بعدم رفع الأسعار.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الخليل #إضراب #رفع الأسعار

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