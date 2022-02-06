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غزة.. 8 حالات وفاة و1833 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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مع تعافي 310 حالة

غزة.. 8 حالات وفاة و1833 إصابة جديدة بـ"كورونا"

06 فبراير 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 5040 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 1833 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 310 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 217768 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 24677 حالة، وإجمالي المتعافين 191303 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1788 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، من بينها 81 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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