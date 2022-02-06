الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في القدس والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الشقيقين رمضان ومحمد حج محمود، والشاب يزن الحسيني، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في حي الشيخ جراح، شرقي القدس المحتلة.

كما داهم جيش الاحتلال منازل ثلاثة مواطنين آخرين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقل فضل فيصل ثوابته، والفتيين مصعب سمير طقاطقة (16 عاما)، وشاهر أسامة طقاطقة (17 عاما).

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته بمداهمات ليلية، وعند الفجر لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ومع نهاية 2021 بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو آربعة آلاف و600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين