الطقس: أجواء غائمة مع فرص لزخات أمطار محلية

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم، الأحد، لتبقى دون معدلاتها السنويّة بقليل، وتسود أجواء غائمة جزئيًا، وباردة بشكل عام مع فرصة لزخات محلية مطرية محدودة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل، تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ خصوصًا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا.

بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، ويبقى الجو باردًا صباحًا ونهارًا يسود جو مائل للدفء. وتكون الحرارة أعلى من معدّلاتها السنوية بقليل. وتغطّي السماء كميات من السحب غير الماطرة. وتنخفض درجات الحرارة ليلا ليصبح الجوّ باردًا جدًا، خاصةً في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء، لتعاود الانخفاض يومي الأربعاء والخميس، مع توقّع سقوط أمطار.

المصدر / فلسطين أون لاين