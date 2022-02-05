المتحدث باسم كتائب المقاومة يقدم استقالته من هيئات "الديمقراطية"

أعلن "أبو خالد" المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، مساء اليوم السبت، استقالته من كل الهيئات الحزبية والتنظيمية، وذلك بعد إعلان الجبهة مشاركتها في جلسات المجلس المركزي.

وقال أبو خالد في تصريح صحفي، إنه قدّم استقالته من كل الهيئات الحزبية والتنظيمية في الجبهة الديمقراطية، لا سيما تلك الصفة التي تشرّف بها لأكثر من عقد من الزمن، كمتحدث باسم كل مقاتل في هذا التنظيم.

وأضاف أن استقالته جاءت "حفظًا لكرامة الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى وما عاهدناهم به، وإيمانًا بالمبادئ الوطنيّة الثورية، ورفضًا لسياسات التفرّد والهيمنة، واختطاف المنظمة، ومعاداةً للتنسيق الأمني، ومن يتحالف مع قيادته، ويخالف الإجماع الوطني الرافض لحضور جلسات المجلس المركزي".

ومساء اليوم أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المشاركة في جلسة المجلس المركزي المقررة يوم غد الأحد، وسط غضب في كوادرها، دفعت بعضهم للاستقالة.

وفي وقت سابق، أعلن كوادر شبابية وطلابية استقالتهم من الجبهة الديمقراطية، بعد اجتماع موسع لقيادة الجبهة عُقِد لحسم قرار المشاركة في المركزي، انتهى دون التوصل إلى قرار نهائي.