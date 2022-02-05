الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

بلغ الأهلي المصري نصف نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت، عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بهدفٍ دون رد، على استاد "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، بعد عرضية من علي معلول، تصدى لها حارس مونتيري لترتد أمام المدافع محمد هاني الذي أطلق تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، تجاوزت الجميع واستقرت بالشباك.

ويُشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، وسط غيابات عديدة يُعاني منها الفريق بسبب التزام أغلب لاعبيه الأساسيين مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ورغم الظروف الصعبة إلى أن الأهلي يرغب في تقديم مستوى يليق بتاريخه، حيث سبق وأن حقق المركز الثالث مرتين خلال نسختي 2006 و2020.

ويواجه الأهلي في نصف نهائي المونديال فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، الثلاثاء المقبل 8 شباط / فبراير.

المصدر / الأناضول