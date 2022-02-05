"الديمقراطية" تقرر المشاركة في المركزي

قررت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، المشاركة في جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقدها في رام الله يوم غد.

وقال الجبهة في بيان صدر عن مكتبها السياسي، إن مشاركتهم في دورة المجلس المركزي "دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني".

وأوضح "أن قرارهم يأتي في سياق استمرار تصديهم لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها".

وضربت الديمقراطية بقرارها عرض الحائط الدعوات والنداءات التي وجهت لها من عدة قوى وشخصيات سياسية لمقاطعة جلسة المركزي غير التوافقية.