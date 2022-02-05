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جبل المكبر يقفز لصدارة دوري المحترفين

05 فبراير 2022 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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قفز جبل المكبر إلى صدارة دوري المحترفين بالضفة الغربية، وذلك بعد فوزه على ضيفه الأمعري، بنتيجة (2/1)، مساء اليوم السبت، بالجولة الـ13 من المسابقة.

ورفع المكبر رصيده إلى 34 نقطة، ليتفوق بفارق نقطة عن شباب الخليل الذي تراجع للمركز الثاني، بعد فشله في آخر جولتين من تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل (0-0) أمام هلال القدس ومركز بلاطة.

كما فشل مركز الأمعري للجولة الثانية من الحفاظ على تقدمه، بعدما تقدم الأسبوع الماضي على شباب الظاهرية، قبل أن يتلقى هدفين متأخرين، ليبقى في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وتقدم الأمعري بهدف، عن طريق أنس بني عودة الذي لمح الحارس متقدما عن مرماه، فأرسل كرة طولية من دائرة المنتصف في شباك جبل المكبر.

شدد المكبر من هجومه بحثا عن التعادل، وكان له ما أراد من كرة ثابتة أرسلت من أمير كنعان داخل الصندوق، ارتقى لها بهاء علقم ووضعها على يمين الحارس.

استمر المكبر في ضغطه مع تحركات إسلام البطران، وتوالت الفرص المحققة، حتى نجح الهداف شهاب القنبر من اقتناص هدف الفوز من تسديدة قوية، لينتهي اللقاء (2/1) للمكبر.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأمعري #جبل المكبر #دوري المحترفين #الضفة الغربية

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