لغياب الإجماع.. شخصيات مستقلة تقاطع جلسة المركزي

أعلنت شخصيات وطنية وسياسية، اليوم السبت، مقاطعتها جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر انعقادها، يوم غد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده 3 أعضاء في المجلس المركزي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما أعلنت الدكتورة حنان عشراوي في بيان اليوم، مقاطعتها الجلسة.

وقال عضو المجلس إحسان سالم، في المؤتمر إن "انعقاد جلسة المركزي تأتي وسط غياب وإجماع الكل الفلسطيني، وأن عقدها لا يفتح المجال للجميع للانخراط في العمل الوطني".

وأكد مقاطعته للجلسة، معتبراً أن "الخروج من الواقع الحالي يأتي بحوار بناء يوحد الكل الفلسطيني".

بدوره، أكد عضو المجلس حسن خريشة، مقاطعته الجلسة، قائلا: "منظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها الوطني هي الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين وهي الهوية للكل الفلسطيني".

وأضاف خريشة أن "انعقاد المركزي يجب أن يكون بمشاركة الجميع وأن يكون الحوار هو المخرج والسبيل من أجل التغيير، وألا تكون الدعوات انتقائية ومزاجية ومنفرة وتخدم أهداف فريق سياسي معين بعيداً عن القانون والدستور".

وأشار، إلى أن "الحل الأمثل هو بالذهاب إلى انتخابات مجلس وطني يمثل الفلسطينيين في أراضي الـ 48 (الداخل الفلسطيني) والضفة وغزة والشتات (خارج فلسطين) والذهاب إلى حوار جدي وبناء ومسؤول"، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتراجع عن عقد الجلسة.

بدوره أعلن تيسير الزبري عضو المجلس الوطني، رفضه المشاركة بالجلسة.

وقال: "علينا التوجه إلى إنهاء الانقسام وتخطي هذه الأزمات والعقبات".

وطالب الزبري، "بإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني في كل مكان وللكل الفلسطيني".

وكانت حنان عشراوي، قد أعلنت في بيان اليوم، رفضها المشاركة في جلسة المركزي.

وقالت إن قرارها يأتي "بسبب عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير".

ودعت عشراوي إلى "إجراء إصلاحات في منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها".

وكانت كل من الجبهة الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" (مقرها سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة، سابقا، أعلنت مقاطعتهما لاجتماع المجلس.

المصدر / الأناضول