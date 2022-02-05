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إغلاق 4 نقاط غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية بغزة

05 فبراير 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بالاشتراك مع شرطة البلديات "4" نقاط عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية بمحافظة غزة نهائياً.

وذكرت مباحث التموين في تصريح صحفي اليوم السبت، أن قرارات الإغلاق الإداري بحق النقاط العشوائية يأتي لمخالفة أصحابها المواصفات والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطورةً عالية على حياة السكان المجاورين لها.

وأشارت المباحث إلى إيقافها "مولد كهرباء" عن العمل في غزة، بشكل مؤقت لمتابعة ومراجعة شروط السلامة.

وبينت مباحث التموين، أنها عملت على إحالة المخالفين للدائرة القانونية في بلدية غزة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #نقاط غاز #مولد كهرباء

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