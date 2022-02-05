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الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

05 فبراير 2022 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستعد للبدء في بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة. 

وقالت وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، إنه تمت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية، في مبان من ٥ إلى ١٢ طابقًا، بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس المحتلة.

 وبحسب بيان الوزارة، تشمل الخطة أيضًا اقامة 300 غرفة فندقية ومساحة تجارية، وأن الخطة تغطي ٨٤٠ دونمًا لإنشاء حي استيطاني جديد.

وكانت اللجنة المالية لبلدية الاحتلال في القدس، وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي على ميزانية قدرها 800 ألف شيقل، لإعداد خطة بديلة للبناء بين الولجة وحديقة الحيوانات جنوب القدس المحتلة وحتى أراضي قرية صطاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#القدس المحتلة #وحدات استيطانية #سلطات الاحتلال

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