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إطلاق الرصاص على قوات الاحتلال غرب جنين

05 فبراير 2022 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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أطلق مقاومون، الرصاص من أسلحتهم، على دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين، مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، أن إطلاق النار استهدف دورية الاحتلال أثناء مرورها قرب قرية تعنك.

وأوضحت المصادر أن آلية عسكرية معطوبة لقوات الاحتلال توقفت عند مدخل بلدة رمانة غرب جنين، بالقرب من منطقة إطلاق النار.

يشار إلى أن المقاومة المسلحة والشعبية تصاعدت في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جنين #قوات الاحتلال #المقاومة الفلسطينية

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