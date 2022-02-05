936 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

وثّق شبكة مقدسية، اقتحام 936 مستوطناً لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة "القسطل" الإخبارية في تقريرها الأسبوعي، الصادر اليوم، أن 936 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من الأحد الماضي وحتى الخميس (30 كانون ثاني/يناير- 3 شباط/فبراير)، من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات كانت تتم على شكل مجموعاتٍ متتالية، وسط حمايةٍ مُشددة من عناصر شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح.

كما أدى المستوطنون خلال اقتحاماتهم، طقوس تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، وقرب بابيْ المغاربة وباب المجلس.

وفي الوقت الذي أمّنت فيه قوات الاحتلال اقتحام عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد تلمودية وضباط وجنود وموظفون في حكومة الاحتلال، فإنها كانت تُضيّق على الوافدين والمصلين أثناء دخولهم وتحتجز هوياتهم وتفتّش حقائبهم.

ورصدت "القسطل" تفتيش قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة للوافدين والمصلين عند مصلى باب الرحمة، وعند أبواب المسجد الأقصى وداخل باحاته.

كما منعت قوات الاحتلال أهالي الضفة الغربية من الدخول للأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه، يومي الخميس والجمعة الماضييْن.

وخلال الأسبوع الماضي، قضت سلطات الاحتلال بإبعاد المرابطة المقدسية خديجة خويص عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، عقب اعتقالها أثناء تواجدها في البلدة القديمة، ومن ثُمَّ اقتيادها للتحقيق في أحد مراكزها في القدس لعدة ساعات.

المصدر / فلسطين أون لاين