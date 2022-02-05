خلافات أمنية تهدد بتعليق الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي

كشف مسؤولون إسرائيليون، عن "مخاوف إسرئيلية" من تعليق رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى دبي خلال الأيام المقبلة، بسبب خلاف بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والسلطات في دبي، حول الترتيبات الأمنية التي تتعلق بالرحلات الجوية.

جاء ذلك بحسب ما أكد مسؤولون إسرائيليون تحدثوا لموقع "واللا" العبري.

وكان موقع الأخبار السياحية "باسبورت نيوز" أول من تحدث عن تعليق محتمل للرحلات بين تل أبيب ودبي، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات وجهاز الشاباك "يحاولون حل المشكلة في محادثات مع حكومة الإمارات".

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي يوم الثلاثاء المقبل 8 شباط/ فبراير الجاري. وأوضح المسؤولون أنه "إذا تم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء رحلات "فلاي دبي" و"طيران الإمارات" إلى (إسرائيل).

المصدر / وكالات