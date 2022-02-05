نظمتها صحيفة "فلسطين".. ندوة سياسية تناقش انعقاد "المركزي" دون توافق

نظمت صحيفة فلسطين، اليوم السبت، ندوة سياسية، تحت عنوان: "المجلس المركزي.. دورة عادية أم ضرب للإجماع الوطني؟" حضرها عدداً من الصحفيين والكتاب السياسيين.

في بداية الندوة، رحب المدير العام لصحيفة فلسطين، رامي خريس، بالمشاركين في الندوة والحضور، مشيراً إلى أن الندوة تسلط الضوء على الموقف الشعبي والوطني المقاطع لانعقاد جلسة المجلس المركزي دون توافق.

وأجمع المشاركون في الندوة على أن انعقاد جلسة المركزي، غداً في رام الله، تهدف إلى شطب المجلس الوطني، وتعميق التفرد في المؤسسة الوطنية، وتركيب قيادة تتوائم مع المشروع السياسي القادم.

وأكد المحلل السياسي عماد محسن أن ما يجري حالياً هو شطب المجلس الوطني لمصلحة مجلس أصغر، حيث يراد لمنظمة التحرير أن تكون "مصغرة ومطواعة"، وهو ما حدث في المؤتمر "السابع" لحركة فتح عام 2016، عندما أُحضر نصف أعضائه من "سكرتاريا ومعاوني الوزراء وأعضاء المركزية السابقين ليدلوا بأصواتهم، بنظام التبصيم لهذا الفريق دون غيره على قاعدة الطرد والإقصاء والفصل".

ويعتقد محسن أن عباس وفريقه "يريدون تعميق التفرد في المؤسسة الوطنية ويديرون ظهرهم لإرادة الشعب، وكأنهم يضعون في أولوياتهم ما الذي تقوله (إسرائيل) وكيف تنظر أمريكا إلى المشهد، وكيف يتطلع الغرب والدول الإقليمية للأمر، ويسقطون الشعب من حساباتهم".

ما المستقبل؟

وبرأي المحلل السياسي حسن لافي، فإن "النقطة الخطيرة جدًا" هي: هل ما سينتج عن المجلس المركزي سيسمح لحركتي حماس والجهاد بأن يُمثلوا في المستقبل بالمنظمة؟

ويدحض لافي ادعاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بأن اجتماع "المركزي" سيتخذ "قرارات حاسمة تجاه الاحتلال والتنسيق الأمني"، مبينا أن 90% من الموجودين في المجلس سيحضرون بتنسيق أمني مع الاحتلال.

ويسعى اجتماع المركزي -وفق لافي- إلى ملئ الشواغر ومنها مناصب ذات علاقة بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، منها أمين سر اللجنة التنفيذية، الذي ينوب عن رئيس اللجنة في حال غيابه، كما يقول لافي.

من ناحيته يقول ذو الفقار سويرجو إن منظمة التحرير شكلت بصفتها إطار جبهوي توافقي يجمع الكل الفلسطيني ويأخذ قراراته بالتوافق وليس الأغلبية العددية التي تسيطر عليها فتح داخل المنظمة، منبها إلى أن تركيبة "المركزي" في دورته السابقة "مطعون في شرعيتها بالأساس"، ولم تحضرها الجبهة الشعبية.

ويؤكد أن الدورة السابقة للمركزي عقدت لتمرير بعض الأهداف وإعطاء "شرعية" لعباس نتيجة الضغوط الأوروبية عليه لغياب الحالة الديمقراطية في النظام السياسي.

ويحذر المحلل السياسي، من أن الأخطر هو تركيب قيادة تتوائم مع المشروع السياسي القادم وهو أولا ما يسمى بـ"السلام الاقتصادي"، الذي ينفي الهوية السياسية والمشروع الوطني الفلسطيني، وينظر إلى القضية الفلسطينية على أنها "مشكلة سكان"، خاصة أن (إسرائيل) تعترف بمنظمة التحرير كممثل عن الفلسطينيين وليس كهيئة لها الحق في العيش على أرض فلسطين، بينما المنظمة تعترف بـ"وجود (إسرائيل) على الأرض".

المصدر / فلسطين أون لاين