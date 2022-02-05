نقيب الأطباء: لن نكون جسرًا لحكومة اشتية لجبي الضرائب من المواطنين

أدان نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور شوقي صبحة، اليوم السبت، قرار وزارة المالية برام الله زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع الأساسية.

وأكد صبحة في تصريح صحفي، أن النقابة لن تكون جسرا لدى وزارة المالية لجبي الضرائب من المواطنين المرضى.

وأوضحت نقابة الأطباء أنها لن ترفع الكشفيات والأجور الطبية، متهمة الحكومة بمحاولة خلق أزمة لحرف الأنظار عن رفع الضرائب.

وشجبت فرض وزارة المالية رسوم باهظة على السلع مما أدى إلى ارتفاع جنوني بالأسعار.

واتهمت النقابة وزير المالية بالتهرب من الاتفاقية التي وقعت مسبقاً برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ومنذ بداية العام الجاري رفعت وزارة المالية في رام الله نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية، الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء الفاحش تهدد استقرار حياتهم.

قرار مالية رام الله المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية سمح للشركات والتجار برفع الأسعار دون رقابة حقيقية، في وقت ألزمت حكومة الاحتلال الشركات والتجار الإسرائيليين بعدم رفع الأسعار.

وقد أثارت هذه الضرائب حنقا وغضبا واسعين بين المواطنين ونشطاء حركة المقاطعة لبضائع الاحتلال الذين طالما أكدوا على أهمية دعم المنتج الوطني وعدم شراء منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين