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شعبنا لا يريد اجتماعاً يعزز الانقسام

أبو كويك يدعو لإصلاح شامل للمنظمة والعودة لصناديق الاقتراع

05 فبراير 2022 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك لصياغة برنامج وطني للمرحلة المقبلة يضمن تجديد بنية مؤسسات منظمة التحرير، وذلك باعتماد خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي المنبثق عن صناديق الاقتراع أو عبر توافق وطني.

وأوضح أن البرنامج الوطني يتضمن وضع الأسس الكفيلة بتحقيق وحدة وطنية تنهي الانقسام، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوة وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، وفق مخرجات اجتماعات الأمناء العامِّين.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني لا يريد أن يرى مزيدا من الانقسام، وتكريس المصالح الشخصية والفئوية على حساب مصالحه وقضيته المقدسة.

وشدد على ضرورة تأجيل اجتماعات المجلس المركزي، إلى حين تحقيق توافق وطني، وشراكة وطنية حقيقية.

وأكد أبو كويك أن شعبنا الفلسطيني يرفض هذه الإجراءات الانفرادية والعقلية السلطوية من القيادة المتنفذة.

وأضاف: "لا يحق لأحد كان التفرد بالقرار الفلسطيني أو الهيمنة على مؤسسات المنظمة، وتشكيلها وفق الأهواء والميول الشخصية، المتساوقة مع متطلبات قيادات الاحتلال الصهيوني".

وأشار إلى أن الكل الوطني الفلسطيني يطالب بشراكة سياسية حقيقية وبرنامج كفاحي وطني يخدم قضايانا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#منظمة التحرير #المجلس المركزي #حسين أبو كويك

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