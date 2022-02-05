8 وفيات و3051 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، و3051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و7375 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة: إنّ "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 86.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

وأضافت: أنّ "الإصابات الجديدة سجلت على النحو الأتي: قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314".

وبينت أنّ حالات التعافي الجديدة توزعت حسب الأتي:قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222.

وبحسب التقرير، فقد سجّلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالتان في طولكرم، وحالة في جنين، و3 حالات في نابلس، وحالتان في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأكدت الوزارة وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضًا، بينهم 26 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين