المرزوق: الشعب البحريني يتوحد لمواجهة التطبيع.. وطالب باستفتاء

المنامة- غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني، حسن المرزوق، أن الشعب البحريني وأحزابه السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني كافة يرفضون تطبيع النظام الحاكم في البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك زيارة وزير جيشه بيني غانتس إلى المملكة.

وقال المرزوق -وهو عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي- في مقابلة خاصة مع موقع "فلسطين أون لاين": "إن موقفنا موقف كل عربي شريف يدافع عن أرضه المغتصبة، ولا يقبل أن يدنس الاحتلال أرضه، لذلك نحن ضد زيارة غانتس للبحرين، لما يقوم به ومن سبقه من قادة جيش الاحتلال من إبادة للشعب الفلسطيني الشقيق، وشن حروب تلو الأخرى على شعبٍ أعزل سُرقت أرضه".

وأكد رفض الشعب البحريني الزيارة، وأنه ليس هناك بحريني شريف يقبل مصافحة هذا العدو أو الترحيب بقدومه للبحرين، وأن الشعب البحريني وأحزابه السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة يرفضون التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد أن الشعب البحريني الذي قدم الشهداء دفاعًا عن فلسطين لن يتوانى عن الوقوف سدًّا منيعًا في وجه هذه الحركات التطبيعية، التي يتبرأ منها شعب البحرين، ولا تمت له بأي صلة.

وبين المرزوق أن المبادرة الوطنية العربية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال -وتتكون من جميع جمعيات المجتمع المدني بالبحرين- عبرت عن رفض وإدانة قدوم وزير جيش الاحتلال، وهو لسان حال أبناء البحرين، وتمم: "ربما تختلف هذه الأحزاب فيما بينها بالرؤى، ولكن توحدها وتجمعها فلسطين، وهي موحدة في مقاومة التطبيع".

وذكر أن مؤسسات المجتمع المدني طالبت أن يستفتى شعب البحرين في موضوع التطبيع مع الاحتلال، مستدركًا: "ولكن كما يعلم الجميع الشعوب الخليجية عامة لا يسمع صوتها؛ وتقوم الأنظمة بفعل ما تريده متجاوزة الإرادة الشعبية، لذلك نعتذر إلى أبناء الشعب الفلسطيني وأمهات الشهداء عن قدوم العدو المجرم لأرضنا".

وأكمل المرزوق: "حصل هذا رغمًا عنَّا وبغير إرادتنا؛ ولو كان بإرادتنا لما فكر مجرد تفكير بتدنيس أرضنا"، وتابع: "نحن لهم بالمرصاد ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنحاول بكل الطرق المشروعة أن يبقى العداء مع الاحتلال مستمرًّا"، مشيرًا إلى أن الجبهة البحرينية لمقاومة التطبيع، والمبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع، والتجمع الديمقراطي الوحدوي تتوحد لمواجهة هذه الحركات التطبيعية، لأن فلسطين قضية أمة وقضية مصير، وليس هناك تنازل أو عودة للوراء.

وأضاف المرزوق: "لا يمكن أن نتنازل عن حبة رمل من أرض فلسطين لهذا الكيان، الموضوع محسوم لدى جميع أبناء البحرين بخصوص هذه الزيارة، أو أي زيارات أخرى، حتى الذين يذهبون إلى فلسطين (أراضي الـ48) نحن بريئون منهم".

وأشار إلى أن الجهات البحرينية الرافضة التطبيع نظمت عدة وقفات وحملات، وستستمر في ذلك حتى يطرد سفير الاحتلال من البحرين، قائلًا: "من قتل أخي قتلني، ومن اغتصب أرضي اغتصبني، وفلسطين هي أمي، لا يمكن لنا أن نقبل الزيارة".

وزار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “بيني غانتس” العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء الماضي، في أول زيارة له رسمية إلى البحرين؛ منذ اتفاق التطبيع مع الاحتلال عام 2020م، الذي قابله الشعب البحريني برفض واسع.