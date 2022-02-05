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توتر شديد في سجون الاحتلال بسبب "الفورة"

05 فبراير 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب إقدام الإدارة على إجراء تغييرات واسعة على نظام "الفورة".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت: إن "التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في (الفورة)، وعدد من سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة".

والفورة هي ساحة مُستطيلة تكون أرضيتها حمراء، مُحاطة بأسوارٍ وألواحٍ معدنيّة، ومُغطّاة بشبك، تتراوح مساحتها بين 8-20 متراً مربعاً، ويتشاركها ما بين 80-120 أسيراً، يُمارسون فيها حياتهم اليوميّة ضمن ساعاتٍ مُحدّدةٍ تتراوح من 5 إلى 6 ساعات مُتقطّعة، تُحدّدها إدارة السجون.

وأضاف النادي : أن "الأسرى أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل من الأشكال"، لافتا إلى أن هذا الإجراء يقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع.

وأوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة، والتضييقات بحق الأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأسرى #سجون الاحتلال #الفورة #عدد الأسرى

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