شخصيات وطنية وسياسية تعلن مقاطعة جلسة "المركزي" غداً

أعلنت شخصيات وطنية وسياسية فلسطينية، اليوم السبت، قرارها مقاطعة جلسة المجلس المركزي التي وصفتها بـ"الانقسامية"، التي يعتزم رئيس السلطة محمود عباس، عقدها في مدينة رام الله يوم غد؛ وسط رفض شعبي وفصائلي ومقاطعة واسعة.

وخلال مؤتمر صحفي ، أكد عضو المجلس المركزي إحسان سالم، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، وعضو المجلس الوطني تيسير الزبري، مقاطعة جلسة المركزي، داعين إلى انتخابات فلسطينية شاملة.

وقال سالم خلال حديثه في المؤتمر: إن "انعقاد المجلس المركزي تكريس للانقسام وخلق لكيانين منفصلين في ظل غياب للأسس القانونية والوطنية والاجماع الشعبي"، مشيراً إلى أنه "على الجميع أن يقف وقفة جادة لتأجيل عقد المجلس المركزي لأنه ليس الأصل، واذا لم يؤخذ بهذه الاعتراضات يعني أنه لا أمل في استعادة الوحدة وتوحيد منظمة التحرير".

من جهته، أعلن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، عن "إلتزامه التام بالإرادة الشعبية وصندوق الاقتراع وأنه لن يشارك في اجتماع المجلس المركزي المنوي عقده غدا"، داعياً إلى تأجيل انعقاد جلسة المركزي لحين توفر شروط ذاتية وموضوعية وعلى رأسها مشاركة الكل الفلسطيني.

ولفت إلى أن دعوات انعقاد المجلس المركزي تخدم أجندة فريق سياسي لتكريس عناوين بالتعيين بعيداً عن الانتخابات والمرجعيات الدستورية والقانونية وتزكية خيارات دون توافق واجماع وطني، داعياً رئيس السلطة للتراجع عن إلغاء الانتخابات وتحديد مواعيد قريبة لها، وانتخاب رئيس جديد.

من جانبه، وصف الزبري ما يجري بأنه "انقلاب وضرب للشراكة الوطنية في الصميم"، قائلاً: "نعيش حالة من الاستحواذ المالي والسياسي من طرف معين وتجاهل لـ6 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات".

وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بإجراء انتخابات شاملة للفلسطينيين في كل مكان واختيار رئيس جديد للجنة التنفيذية.



المصدر / فلسطين أون لاين