وظيفة شاغرة في إذاعة صوت الأزهر

تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع مذيع/ـة للعمل بإذاعة صوت الازهر، وفقاً للشروط التالية:
المؤهل العلمي: بكالوريوس
التخصص العام : صحافة وإعلام
التخصص الدقيق : اعلام واتصال جماهيري - إذاعة وتلفزيون
عدد ساعات العمل:
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دوام كامل بعقد سنوي بمكافئة مقطوعة
المهام الوظيفية:
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تقديم البرامج وما يطلب من مواد إعلامية مسموعة ومرئية
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اعداد محتوى اعلامي للبرامج والفيديوهات
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كتابة التقارير الإخبارية واستقطاب الرعاية والتمويل للبرامج الذاعية
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اتقان فن الحوار والعمل تحت الضغط
المهارات المطلوبة:
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خبرة لا تقل عن عامين في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني
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حاصل على شهادات ودورات تدريبية في مجال الاعلام
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يجيد اللغة الإنجليزية ويتقن اللغة العربية الفصحى بطلاقة
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يجيد التعامل مع الحاسوب والمعدات والأجهزة الاذاعية
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أن يكون حسن المظهر
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يجيد العمل بروح الفريق وتحت الضغط
طريقة التسجيل:
تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
تقدم الطلبات من 3/2/2022، حتى 10/2/2022
سلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه.