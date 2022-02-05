وظيفة شاغرة في إذاعة صوت الأزهر

تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع مذيع/ـة للعمل بإذاعة صوت الازهر، وفقاً للشروط التالية:

المؤهل العلمي: بكالوريوس

التخصص العام : صحافة وإعلام

التخصص الدقيق : اعلام واتصال جماهيري - إذاعة وتلفزيون

عدد ساعات العمل:

دوام كامل بعقد سنوي بمكافئة مقطوعة

المهام الوظيفية:

تقديم البرامج وما يطلب من مواد إعلامية مسموعة ومرئية

اعداد محتوى اعلامي للبرامج والفيديوهات

كتابة التقارير الإخبارية واستقطاب الرعاية والتمويل للبرامج الذاعية

اتقان فن الحوار والعمل تحت الضغط

المهارات المطلوبة:

خبرة لا تقل عن عامين في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني

حاصل على شهادات ودورات تدريبية في مجال الاعلام

يجيد اللغة الإنجليزية ويتقن اللغة العربية الفصحى بطلاقة

يجيد التعامل مع الحاسوب والمعدات والأجهزة الاذاعية

أن يكون حسن المظهر

يجيد العمل بروح الفريق وتحت الضغط

طريقة التسجيل:

تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

تقدم الطلبات من 3/2/2022، حتى 10/2/2022

سلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه.