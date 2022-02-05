الصين.. 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" بين مشاركين بالأولمبياد الشتوي

سُجلت 45 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، بين القادمين للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة في العاصمة الصينية بكين.



وأعلنت اللجنة التنظيمية للألعاب، في بيانٍ اليوم السبت: أن "287 شخصا وصلوا أمس، هم 138 رياضيا ومسؤولا، و149 من ممثلي الأطراف المعنية الأخرى".



وأضاف البيان: أن "نتائج اختبارات كورونا التي أجريت لهؤلاء في المطار، وفي فندق القرية الأولمبية، بينت أن 45 منهم كانت إصاباتهم إيجابية، وتوزعوا بين 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية".



وأعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ، أمس الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 شباط/فبراير 2022.



وجرت مراسم الافتتاح في الملعب الوطني المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008" أيضا.

المصدر / وكالات