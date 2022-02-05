فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المجد الأمني" يُحذر من صفحات مشبوهة عبر مواقع التواصل

توتر شديد في سجون الاحتلال بسبب "الفورة"

شخصيات وطنية وسياسية تعلن مقاطعة جلسة "المركزي" غداً

وظيفة شاغرة في إذاعة صوت الأزهر

الصين.. 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" بين مشاركين بالأولمبياد الشتوي

تقرير: الاحتلال اعتقل 214 مقدسياً الشهر الماضي

"التشريعي" يدعو الإتحاد الإفريقي لرفض قبول عضوية الاحتلال

واشنطن ترفع عقوبات عن أنشطة نووية سلمية إيرانية

اتحاد بيت حانون x الشجاعية.. اختبار مهم وصعب للطرفين

غزة: حالتا وفاة و1314 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصين.. 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" بين مشاركين بالأولمبياد الشتوي

05 فبراير 2022 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

سُجلت 45 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، بين القادمين للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وأعلنت اللجنة التنظيمية للألعاب، في بيانٍ اليوم السبت: أن "287 شخصا وصلوا أمس، هم 138 رياضيا ومسؤولا، و149 من ممثلي الأطراف المعنية الأخرى".

وأضاف البيان: أن "نتائج اختبارات كورونا التي أجريت لهؤلاء في المطار، وفي فندق القرية الأولمبية، بينت أن 45 منهم كانت إصاباتهم إيجابية، وتوزعوا بين 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية".

وأعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ، أمس الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 شباط/فبراير 2022.

وجرت مراسم الافتتاح في الملعب الوطني المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008" أيضا.

المصدر / وكالات
تلجرام
#كورونا #إصابات كورونا #الأولمبياد الشتوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة