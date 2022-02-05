تقرير: الاحتلال اعتقل 214 مقدسياً الشهر الماضي

وثق تقرير اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 214 مقدسيا، وهدمها 34 منشأة فلسطينية، وإصدار 17 أمر إبعادٍ عن مدينة القدس المحتلة.



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، في تقريره الشهري عن كانون الثاني/يناير الماضي، وصدر اليوم السبت: أن "بلدية الاحتلال صعدت من قرارات وعمليات الهدم في المدينة، فيما صعدت القوات من حملات الاعتقالات والإبعادات".



وبين التقرير أن "سلطات الاحتلال نفذت 214 حالة اعتقال، بينهم طفل واحد عمره أقل من 12 عامًا، و41 قاصرا، وأربع سيدات".



وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل 70 مقدسيا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الشهر الماضي، بادعاء "إلقاء الثلوج والحجارة باتجاه القوات ومركبات الشرطة والمستوطنين".



و"جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لثلاثة مقدسيين، هم: النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير للمرة الثانية، أمين شويكي للمرة الثالثة، ماجد الجعبة للمرة الثانية" بحسب التقرير.



وذكر التقرير أن "سلطات الاحتلال أعادت اعتقال أربعة مقدسيين فور خروجهم من بوابة السجون، وحولتهم للتحقيق".



وهدمت سلطات الاحتلال 34 منشأة في المدينة الشهر الماضي، بينها 17 عملية هدم ذاتي تفاديا لدفع غرامات مالية.



وأصدرت سلطات الاحتلال 17 قرار إبعاد منها: ثمانية قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، وخمسة قرارات إبعاد عن البلدة القديمة، وثلاثة قرارات إبعاد عن القدس، وقرار واحد بمنع دخول الضفة الغربية.



وتأسس مركز معلومات وادي حلوة، الذي يحمل اسم المنطقة التي يقع فيها، عام 2009، و"ينشط في كشف انتهاكات الاحتلال بمؤسساته المختلفة والجمعيات الاستيطانية في سلوان خاصة، والقدس عامة"، وفق القائمين عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين