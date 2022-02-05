اتحاد بيت حانون x الشجاعية.. اختبار مهم وصعب للطرفين

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

سيكون اتحاد بيت حانون في اختبار صعب ومهم عندما يستقبل ضيفه الشجاعية، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم على ملعب بيت حانون، في انطلاق مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز (موسم 2021-2022).

بيت حانون يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين، أمام ضيفه متصدر ترتيب البطولة والذي يبحث هو الآخر عن تأمين صدارة الدوري قبل انتهاء مرحلة الذهاب بجولة واحدة، وبدء التحضير لمرحلة الإياب مبكراً من أجل اللقب الثمين.

أصحاب الأرض يدخلون اللقاء وهم في حالة بعيدة عن كل الضغوط وهذا ما يجعلهم أكثر قدرة على تقديم أداء قوي أمام المنطار، والخروج من أمامه بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل الذي بكل تأكيد سيكون مقبولاً بالنسبة للحوانين.

بيت حانون سبق له الفوز على الشجاعية في أول لقاء جمع الفريقين في الدوري الممتاز، لكن هذا الفوز لم يتحقق في المباريات الثلاثة التي لعبها الفريقين بعدها حيث تعادلا في واحدة وفاز الشجاعية مباراتين.

بيت حانون يملك في رصيده (14) نقطة محتلاً المركز الخامس، حصل عليها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وخسر في مباراة وحيدة.

سيحاول الحوانين الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خاصة وأن الفريق حقق الفوز على ملعبه في مباراتين من أصل ثلاثة انتصارات، إلا أنه سيحاول بشتى الطرق تفادي سيناريو الخسارة الوحيدة التي لحقت به والتي جاءت أمام خدمات رفح على ملعب بيت حانون.

يدرك أصحاب الأرض صعوبة المباراة لكن مدربهم محمد العيماوي يعول على تحقيق مفاجأة قوية وإيقاف سلسلة اللاهزيمة التي يحتفظ بها الشجاعية منذ الجولة الثانية عشر من الموسم الماضي، وسيعمل على الاستفادة من خياراته الهجومية في وجود عبد الرحمن وشاح وعاهد أبو مراحيل في المقدمة.

الشجاعية يتطلع إلى العودة بالنقاط الثلاث والتعافي من التعثر الأخير أمام غزة الرياضي بالتعادل السلبي في الجولة الماضية، وسيعمل على تأمين صدارة الترتيب قبل انتهاء الدور الأول، في ظل تواجده بالمركز الأول برصيد (21) نقطة وبفارق أربعة نقاط عن أقرب ملاحقيه، مما سيضمن للفريق إنهاء مرحلة الإياب متصدراً حال فوزه أمام الحوانين دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة أمام خدمات رفح.

وتلقى الشجاعية هدية ثمينة من الأهلي بعدما فرض الأخير على اتحاد خانيونس عدم التقدم في الترتيب بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، ليخفف بذلك عن الفريق الكثير من الضغوط وتوابع التعادل السلبي أمام العميد في الجولة التاسعة.

المنطار الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 20 مباراة يأمل في أن يواصل سجله الخالي من الهزيمة في مباراة اليوم والعودة لسكة الانتصارات التي ستجعل الفريق يعزز من مكانته في المركز الأول.

ويملك الشجاعية الكثير من الخيارات التي تساعده على تحقيق الفوز وأهمها قوة هجومه الذي نجح في تسجيل (18) هدفاً في مبارياته الماضية، بإستثناء مباراته الأخيرة التي لم يفلح فيها الفريق للوصول لشباك غزة الرياضي، وهذا ما يجعله متعطشاً من أجل الوصول لشباك الحوانين.

هيثم حجاج يضع ثقته الكبرى في ثلاثة الهجوم المكون من عمر العرعير ومحمود سلمي ومحمد الحداد إلى جانب المخضرم علاء عطية، والذي يمثلون القوة الأهم للمتصدر من أجل حصد النقاط الثلاث من أمام اتحاد بيت حانون.

المصدر / فلسطين اون لاين