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مع تعافي 270 حالة

غزة: حالتا وفاة و1314 إصابة جديدة بـ"كورونا"

05 فبراير 2022 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 2753 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 1314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 270 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغت 215935 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 23162 حالة، وإجمالي المتعافين 190993 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1780 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 172 حالة، من بينها 78 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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